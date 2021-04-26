«Оскар-2021»: назван лучший мультфильм 2020 года

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит церемония вручения главных кинонаград за 2020 год «Оскар». Уже известны победители номинаций» Лучший иностранный фильм», «Лучший актер второго плана», «Лучший режиссер».

В категории «Лучший анимационный фильм» среди претендентов на победу — пять полнометражных мультфильмов: «Вперед», «Путешествие на Луну», «Душа», «Легенда о волках», «Барашек Шон: Фермагеддон». И большинство голосов киноакадемиков было отдано за картину производства Disney и Pixar «Душа».

Музыкант Джог Гарднер забросил мечту о карьере джазмена, но жизнь подарила ему шанс. Но по пути к своей мечте с ним приключается трагедия, он попадает на тот свет. Не готовый смириться со смертью, герой изо всех сил стремится вернуться на землю, чтобы исполнить желание всей своей жизни.

Очередной добрый мультик на серьезную тему уже блистал на престижных кинопремиях, причем очень успешно. Анимационная картина стала самым кассовым проектом Disney и Pixar в России и странах СНГ, собрав в прокате более 1 млрд рублей.

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