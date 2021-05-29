«Чувствовала к нему симпатию»: Светличная – о съемках с Тихоновым в «Семнадцати мгновениях весны»

Актриса Светлана Светличная заявила, что очень сильно симпатизировала Вячеславу Тихонову во время съемок картины «Семнадцать мгновений весны». По ее словам, этот артист — просто потрясающий партнер. Особенный и нужный для нее человек. При этом очень интеллигентный.

«Я чувствовала к нему симпатию. Актеры играют в кадре – это само собой. Но очень важно и реально симпатизировать друг другу. И эта симпатия Тихонова ко мне, и моя к нему, оказывала нам помощь на съемках. Там не надо было ничего придумывать, перестраивать себя, чтобы сыграть чувства, – просто быть натуральной». Светлана Светличная

По словам Светличной, во время съемок она думала про себя, что они прекрасная пара. Она заметила, что в те годы у Тихонова были семейный неприятности, поэтому он остался доволен их партнерством, сообщает «АиФ».

Напомним, что в фильме «Семнадцать мгновений весны» Светлана Светличная исполнила роль стенографистки Габи Набель. Вячеслав Тихонов сыграл роль советского разведчика Штирлица.

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