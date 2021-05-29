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«Гайдай какой-то холодный. И без юмора»: Светличная нелестно отозвалась о великом режиссере

По словам актрисы, роль Анны Сергеевны ей удалась лишь благодаря Юрию Никулину.

«Гайдай какой-то холодный. И без юмора»: Светличная нелестно отозвалась о великом режиссере
Светлана Светличная. Фото: Globallookpress.com

Актриса Светлана Светличная заявила, что ей не нравится роль роковой красотки Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Играть эту девушку ей, по собственному признанию, было несложно. Ей не по душе роли женщин легкого поведения.

Как отметила Светлана Светличная, если бы в будущем режиссер ленты Леонид Гайдай позвал ее сниматься к себе, то она придумала какую-нибудь отговорку. Его она считает очень нелегким человеком, с которым тяжело работать. И дело даже не в режиссерских заданиях.

«Гайдай какой-то холодный. И без юмора. Вроде бы комедию снимал, а сам без юмора. Хорошо, что был еще и Никулин. У меня если и получилась эта Анна Сергеевна, то в том числе и благодаря Юрию Владимировичу».

Светлана Светличная

Напомним, что комедия «Бриллиантовая рука» вышла на экраны в 1968 году. Реплики персонажей из фильма вмиг пополнили словари крылатых выражений и афоризмов, сообщает «АиФ».

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Леонид ГайдайНовости googleСветлана СветличнаяФильм "Бриллиантовая рука"Юрий Никулин