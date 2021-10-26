Драгоценности, антикварная мебель и три квартиры в Москве: чем владеет пропавшая Светличная

Звезда картины «Бриллиантовая рука», по слухам, хотела все отписать молодому фавориту — актеру Ивану Николаеву.

Актриса Светлана Светличная в последнее время воевала со своими родственниками из-за имущества. Актриса владеет огромной коллекцией драгоценностей, антикварной мебелью. У нее есть три квартиры в Москве.

Одна из них — трехкомнатная в сталинке на Ленинском проспекте. Примерная стоимость всех трех квартир может колебаться от 65 до 80 миллионов рублей.

Светлана Светличная сначала хотела все имущество отдать правнуку. Позже передумала в пользу молодого ухажера. Им, возможно, является актер Иван Николаев, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Светлана Светличная, которой уже 81 год и которая страдает деменцией, пропала в Москве 21 октября. Сейчас ее поисками занимается полиция.

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