Драгоценности, антикварная мебель и три квартиры в Москве: чем владеет пропавшая Светличная

Актриса Светлана Светличная в последнее время воевала со своими родственниками из-за имущества. Актриса владеет огромной коллекцией драгоценностей, антикварной мебелью. У нее есть три квартиры в Москве.
Одна из них — трехкомнатная в сталинке на Ленинском проспекте. Примерная стоимость всех трех квартир может колебаться от 65 до 80 миллионов рублей.
Светлана Светличная сначала хотела все имущество отдать правнуку. Позже передумала в пользу молодого ухажера. Им, возможно, является актер Иван Николаев, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Светлана Светличная, которой уже 81 год и которая страдает деменцией, пропала в Москве 21 октября. Сейчас ее поисками занимается полиция.
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