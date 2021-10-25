Кадры 18+: Пынзарь натянула бра на полгруди, а потом приблизила свою «сочность» к камере

35-летняя Дарья Пынзарь уже много лет является секс-символом «Дома-2». Чувственная блондинка вначале волновала публику в качестве участницы проекта, а теперь и ведущей.

И это при статусе замужней женщины и мамы двоих детей. Причем звезда утверждала, что досталась своему мужу Сергею Пынзарю невинной.

В любом случае Даша Пынзарь не собирается скрывать свою сексуальную сущность и проявляет ее в будоражащих кадрах в социальных сетях. Знаменитость смело демонстрирует свои аппетитные формы и частенько дразнит народ эротичными нарядами.

На этот раз Пынзарь записала манящий ролик, примерив малюсенькое бра, обнажающее половину ее сочной груди. Но и этого ведущей показалось мало, она наклонилась перед камерой и показала свои объемы в зоне декольте во всей красе, а потом еще погладила стройную ножку.

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