Всего 50 кг, а такая аппетитная! Пынзарь сексуально показала грудь на пляже, втиснув ее в маленький лиф

Дарья Пынзарь после работы на «Доме-2» в столице России поспешила домой в Турцию. Звезда телестройки давно живет с мужем Сергеем и двумя сыновьями в солнечной Аланье и в основном занимается продажей недвижимости, параллельно бизнесвумен ведет блог, имеет несколько магазинов одежды. Ну а проект «Ю» для нее — скорее, приятная подработка.

Каждый раз, прилетая в Москву, она очень торопится вернуться домой на Средиземном море, где чувствует себя намного комфортнее. В Турции Дарья любит проводить время на пляже и устраивать со своей семьей пикники.

Одну из таких своих вылазок знаменитая блондинка показала в личном блоге. Даша примерила сексуальное мини-бикини и мужскую рубашку, которая не смогла скрыть ее выдающейся груди. К слову, ведущая весит всего 50 кг, чего никак не скажешь по ее аппетитным формам.

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