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Хромченко категорически не советовала: Пынзарь появилась на людях в лосинах с открытой паховой зоной

Ведущая «Модного приговора» считает такие образы не слишком приличными.

Хромченко категорически не советовала: Пынзарь появилась на людях в лосинах с открытой паховой зоной
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Эвелина Хромченко во время эфира «Модный приговор» на Первом канале рассказала о том, как нужно носить лосины. Ведущая заметила, что в спортивный зал их можно надевать, как угодно.

А вот если вы решили появиться в облегающих брюках на людях, включив их в повседневные образы, то обязательно нужно перекрывать паховую зону чем-то длинным вроде жакета, куртки, кофты или платья. Иначе все взгляды людей будут прикованы к той области, которую выделять считается неприличным.

Дарья Пынзарь совершила модный промах, не прислушавшись к совету Эвелины Хромченко. Она облачилась в лосины с кофтой оттенка кофе с молоком длины чуть ниже талии. И хотя на ней оказалось белое пальто, ведущая «Дома-2» не смогла спасти им положение, поскольку не застегнула на нем пуговицы.

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