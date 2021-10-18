Слишком сексуально: Пынзарь облачилась в прозрачный черный корсет поверх кипельно-белой рубахи

Дарья Пынзарь поддержала тренд на бельевой стиль. Теперь бра и корсеты, а также элементы гардероба, напоминающие их, носят поверх повседневной одежды: платьев, рубашек, жакетов, лонгсливов и джемперов. Иногда современные дизайнеры даже создают готовые единые комбинации с бельем.

Ведущая «Дома-2» составила свой лук сама, примерив поверх кипельно-белой рубашки черный корсет. Талия у Даши Пынзарь стала от этого просто невероятной, а образ – привлекательным и эротичным.

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави прокомментировала аутфит знаменитой блондинки, найдя в нем определенные плюсы, и дав некоторые рекомендации по улучшению стайла.

«Корсет появился среди модных тенденций благодаря тому, что в последнее время было очень много объемной одежды оверсайз. И сейчас корсеты, и корсетные пояса особенно, помогают немножко добавить элегантности образам. Здесь корсет сочетается с достаточно прилегающей к телу рубашкой, что добавляет еще большей сексуальности образу. Возможно, так и задумано. Хотя, если бы рубашка была бы более объемной, возникшие контрасты смотрелись бы более интересно, более стильно, менее вызывающе, хотя и привлекающими к себе внимание», — прокомментировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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