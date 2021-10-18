Объем в тренде: Эвелина Хромченко назвала самые актуальные сумки этого сезона

Ведущая «Модного приговора» призналась, что в этом году женщины могут в них потеряться.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала заговорила о трендовых сумочках.

По словам ведущей, сейчас очень актуальны гипертрофированно маленькие экземпляры, которые вовсе не призваны быть функциональными. Такой аксессуар выполняет лишь роль украшения образа.

Вместе с тем в тренде и их противоположность – огромные сумки, которые раньше считались дорожными. И они тоже не очень практичны, ведь жизнь многих дам сейчас во многом сосредоточена в одном телефоне. Поэтому такие аксессуары носятся в основном пустыми и для создания стиля.

На подиуме шоу представили демисезонный вариант актуальной сумки с модной сейчас стежкой. Такие аксессуары могут быть дублерами пуховиков и курток. Или же выступать в качестве контраста или акцента образа. В данном случае тон сумки поддерживал полоски тельняшки, которые были видны из-под тренча.

Также в этом сезоне пользуются популярностью сумки-авоськи, плетеные модели (раньше их носили только на пляж), сумочки хобо.

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