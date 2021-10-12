Акцент на талию: Яна Рудковская в невесомой юбке макси и алом жакете появилась на открытии бутика

Яна Рудковская давно стала частью российского шоу-бизнеса. Она продюсирует многих звезд, включая Диму Билана. Более того, блондинка состоит в браке с фигуристом Евгением Плющенко. У них подрастают сыновья Александр и Арсений. И хоть ее младшему наследнику недавно только исполнился годик, она предпочитает вести активный образ жизни. Недавно звезда вернулась из Парижа, где прошла Неделя моды.

В Москве Яна также почти каждый вечер выходит в свет. 12 октября она посетила открытие Dior Beauty в ТРЦ «Европейский». Для такого случая светская львица облачилась в невесомую юбку макси зеленого цвета с вышивкой и аппликацией. Ее дополнил алый жакет с поясом и туфли-лодочки. Также Рудковская взяла с собой одну из мини-сумок Lady Dior в тон юбки. Она с удовольствием позировала фотографам.

«В Москве в ТРЦ „Европейский“ состоялось торжественное открытие первого в России флагманского бутика Dior Beauty», — похвасталась звезда.

Наряд подчеркнул ее талию. Поклонники оценили броский образ Яны. Некоторые посчитали, что цвета не гармонируют, но большинство подписчиков одарили ее комплиментами. «Вы суперски выглядите», «Этот look запомнился, очень красиво», «Красотка, Яна! Ты, как всегда безупречна!», «Под эту юбку нужен другой вверх», «Просто прекрасная женщина», «Вы роскошны, классно», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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