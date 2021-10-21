Роскошь черного: Рудковская в пышном платье макси и белых туфлях появилась на показе

Яна Рудковская является известным продюсером. Она уже давно сотрудничает с Димой Биланом и Юлианной Карауловой. Светская львица также является поддержкой и опорой фигуриста Евгения Плющенко, с которым состоит в браке 12 лет. У них подрастают сыновья Александр и Арсений. Несмотря на то что младшему наследнику всего один год, супруга спортсмена предпочитает не сидеть дома.

Недавно Яна появилась на гала-ужине в мерцающем платье. Она не скрывает, что любит брендовые наряды и тратит на гардероб крупные суммы денег. А 21 октября жена Плющенко отправилась на показ Cartier, где была презентована новая коллекция украшений. На этот раз Рудковская облачилась в лаконичное черном платье из атласа. Пышный наряд макси дополнили белые туфельки. Она также украсила прическу диадемой.

«В музыкальных нотах и лучах Cartier», — отметила звезда.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит 46-летняя светская львица. Многие одарили ее комплиментами. «Как всегда, шикарно выглядите», «Шикарный образ, очень идет вам», «Очень утонченно», «Ах, какое платье!», «Просто нет слов», «Вы в любом стиле шикарные», «Просто прекрасная женщина», «Сияете в черном цвете, так идет вам», — прокомментировали пост подписчики.

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