Яна Рудковская в платье-бюстье Dior нежно обняла Николая Баскова на его юбилее

Жена Евгения Плющенко повеселилась на праздничной вечеринке в честь дня рождения натурального блондина.

Звездный продюсер Яна Рудковская разместила в личном микроблоге ролик с праздничного вечера Николая Баскова.

Жена фигуриста Плющенко позировала с именинником в платье-бюстье с пышной и юбкой. Древесный принт украсил наряд любимого бренда Яны.

Отметим, ранее Рудковская выгуляла платье Dior с дизайном в виде цветущего луга в Париже.

А вот на юбилей Николая Баскова продюсер выбрала платье в пол с коричневыми, оранжевыми и молочными оттенками. Серебристые бретели, рубиновый кулон на тонкой цепочке и круглая сумочка через плечо завершили праздничный образ Рудковской.

«Коля, наш дорогой, c днем рождения! И с юбилеем! В 45 лет жизнь только начинается! Ты наш самый позитивный друг! Человек-праздник! Человек-доброта! Человек-талантище! Человек-душа! Люблю и всегда рядом», – поздравила Рудковская друга.

К слову, сам виновник торжества на 45-летие надел белоснежный костюм с блестками по краям пиджака. Николай Басков украсил рубашку атласной бабочкой в цвет костюма.

Напомним, ранее Яна Рудковская пришла на званый ужин в сияющем платье в пол и туфлях Золушки.

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