«Я долго молчала»: Тата Блюменкранц заинтриговала видео в свадебном платье

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц призналась, что всегда мечтала о подобном наряде. Она счастлива.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц умеет создать интригу вокруг своей персоны.

Чего стоит только ее деловая встреча с бывшим мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым, вокруг которой возникло много домыслов не без участия самой Таты.

А на этот раз Тата Блюменкранц решила намекнуть на замужество. В микроблоге она разместила фото в свадебном платье и фате, а в сторис поделилась видео, на котором предстала сияющей от счастья.

«Я долго молчала. Почти каждая девочка мечтала бы об этом, я не исключение. Это было очень красиво и трогательно. В сторис выложила подробней, не могу ничего от вас долго скрывать. Я счастлива», — призналась Тата Блюменкранц.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» решили, что речь, скорее всего, идет о фотосъемке, в которой Тата Блюменкранц участвовала в качестве модели.

Ведь она еще недавно говорила всем, что одинока. Хотя исключать того, что тогда она лукавила, тоже нельзя. Остается только ждать, когда Тата Блюменкранц все объяснит сама.

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