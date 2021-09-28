«Моя принцесса»: Тата Блюменкранц облачила дочку в модное стеганое пальто цвета фуксии для прогулки в парке

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна растит дочку Бетти.

Папа малышки периодически приезжает в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы пообщаться с наследницей и бывшей женой.

А большую часть времени воспитанием Бетти занимается, конечно же, Тата. Она старается прививать малышке Бетти хороший вкус, чувство стиля и любовь к красивой одежде с самого раннего детства.

Гардероб четырехлетней Бетти полон модных нарядов. Тата Блюменкранц следит за тем, чтобы дочка всегда была одета с иголочки.

На осеннюю прогулку в парк «Фили» Тата Блюменкранц нарядила Бетти в трендовое в этом сезоне стеганое пальто яркого оттенка – цвета фуксии. Видео с променада Тата Блюменкранц поделилась в сторис микроблога.

«Мама, скажи: «Покружись!» — просит Бетти Тату в кадре. «Покружись! – говорит та. – Ты моя золотая!»

Затем видео с прогулки Тата Блюменкранц разместила в ленте микроблога.

«Моя принцесса», — подписала кадры с дочкой экс-участница «Дома-2».

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