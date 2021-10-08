«Ангелы собрались вместе»: дочка Таты Блюменкранц познакомилась в Грузии с прабабушкой и прадедушкой

Четырехлетняя дочка бывшей участницы «Дома-2» Таты Блюменкранц Бетти в эти дни находится на родине своей мамы и бабушки Марины Тристановны.

Девочка вместе с крестной улетела в Грузию, чтобы познакомиться с живущими там прабабушкой и прадедушкой – родителями Марины Тристановны.

Тата Блюменкранц не смогла сопровождать дочку, поскольку у нее очень много работы в Москве.

«Беттуся улетела с крестной и ее семьей в Грузию на неделю, знакомиться с родными прабабушкой и прадедушкой. Они все так ждали этого знакомства и так любят Бетти! Доченька тоже много про них слышала и давно хотела слетать», — рассказала Тата Блюменкранц в микроблоге.

Снимком внучки в компании своих родителей у себя в микроблоге поделилась мама Таты Марина Тристановна, которая живет и работает в Китае. Она показала подросшую Бетти рядом с прабабушкой и прадедушкой.

«Моя Бетуся с моими родителями. Мои ангелы собрались вместе», — подписала фото Марина Тристановна.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» восхитились тем, как заметно подросла Бетти, и пожелали здоровья пожилым родителям Марины Тристановны.

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