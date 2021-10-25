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«Мы ждем малыша»: Влад Соколовский сообщил о беременности своей избранницы Ангелины Сурковой

Пара готовится к рождению первого совместного ребенка.

«Мы ждем малыша»: Влад Соколовский сообщил о беременности своей избранницы Ангелины Сурковой
Влад Соколовский и его избранница Ангелина Суркова. Фото: instagram.com/vs20/

Музыкант Влад Соколовский и его избранница Ангелина Суркова каждый в своем микроблоге поделились прекрасной новостью с подписчиками. Пара ждет ребенка.

«Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова. Я рядом!» — написал Влад Соколовский под фото с возлюбленной.

«Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины — счастье. Влад Соколовский, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче», — призналась мама будущего ребенка Соколовского.

Публикации пара проиллюстрировала сделанными во время фотосессии снимками, на которых отчетливо видео животик будущей мамы.

Судя по всему, беременность близится к своей середине. А это значит, что ребенок Соколовского и Сурковой появится на свет в начале весны будущего года.

Для Ангелины Сурковой будущий малыш станет первенцем, а для Влада Соколовского вторым наследником. У него есть четырехлетняя дочка Мия от брака с Ритой Дакотой, развод с которой сопровождался жутким скандалом.

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Ангелина СурковабеременностьВлад Соколовскийожидание малышаРита Дакота