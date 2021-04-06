«Владос, колись, это ты?»: Соколовский отшутился про костюм Носорога в шоу «Маска»

Влад Соколовский поделился с Teleprogramma.pro, как Ольга Бузова пыталась сорвать с него маску Носорога.

До финала шоу «Маска» остается все меньше времени, и зрители гадают, кто же скрывается в костюмах финалистов. Например, Носорогом может оказаться Влад Соколовский. Такие же предположения делают члены жюри в студии.

А какие аргументы на этот счет у самого артиста? Об этом разузнала Teleprogramma.pro.

«В последнее время меня часто в новостях упоминают в контексте данного шоу. Говорят, что я Носорог. Но нет, это не я», — заверяет Соколовский.

Он честно признается, что не смотрит телевизор и шоу «Маска» ни разу не видел. Знаком только с костюмом Носорога, иногда встречает в ленте новостей.

«Но в целом «Маска» — это забавная история, хороший добрый проект. Теперь вот и я тоже затесался. За последние пару недель мне писали очень многие люди, в том числе Оля Бузова. Она тоже уверена, что я в шоу и недавно прислала сообщение: «Владос, колись, это ты?!». Честно признаюсь, что в какой-то момент интрига захватила и меня. Я, конечно, говорю, что не я, но не верят, загадочно», — говорит артист.

Он уверяет, что даже если бы его пригласили поучаствовать в шоу «Маска», то он не согласился, потому, что имеет другие творческие планы.

«Если бы меня пригласили в шоу, то я думаю, что отказался. Меня в большей степени интересует моя творческая реализация и она не очень совпадает с тем, чтобы пару месяцев провести под маской зверя», — заключил Соколовский.

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