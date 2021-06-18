«Рыдала вся страна»: Рита Дакота рассказала про ошибки в своих отношениях

Певица Рита Дакота разместила в одном из последних постов личного микроблога историю своего прошлого. Знаменитость вспомнила, как трудно ей раньше было сохранять гармонию в отношениях с любимым.

Артистка пожелала всем, кто мучается от неразделенной любви или болезненного расставания помнить, что разбитое сердце обязательно восстановится. Также Рита добавила, что настоящая любовь приходит не сразу, за исключением редких случаев.

«Вот, что я поняла про любовь к 30 годам, одному разводу, четырем разрушенным отношениям и десяти песням о несчастной любви, под которые рыдала вся страна», — вспомнила свой богатый опыт Рита.

Дакота отметила, что только работа над собой помогла ей встретить нужного человека. Негативные мысли и разрушительные действия артистки оттягивали встречу с человеком, с которым теперь Рита счастлива.

«Отношения мечты — это не удача. Это закономерное следствие работы над собой. Как рельефное тело — награда за тренировки. Если у тебя рельефное тело без тренировок — ты уникум, остальным же такое достается только в зале через какое-то время постоянной системной работы», — резюмировала Дакота.

Напомним, после развода с музыкантом Владом Соколовским певица стала встречаться с актером Федором Белогаем.

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