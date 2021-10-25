Домашний наряд: Лиза Галкина появилась на завтраке в замке в пудровом свитшоте с крылышками на плечах

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза завоевали любовь поклонников с первого же появления на публике.
Понимая, как общественности нравится наблюдать за жизнью подрастающих наследников звездной пары, Максим Галкин довольно часто делится в микроблоге кадрами с участием Гарри и Лизы.
На этот раз телеведущий показал видео, которое он записал во время завтрака в столовой замка. Гарри и Лиза неторопливо поглощали хлопья с молоком, назвав их вкусной и полезной едой.
Сидящие за столом напротив друг друга, брат и сестра выглядели очень по-разному. Гарри Галкин – немного небрежно, Лиза Галкина – подчеркнуто аккуратно.
Гарри появился на завтраке взъерошенным и одетым в красную футболку. У Лизы волосы причесаны и заплетены в косу. На девочке красивый свитшот пудрового оттенка с крылышками на плечах.
Белокурая красавица вновь очаровала подписчиков своего папы Максима Галкина. Они признались, что и Гарри, и Лиза, хоть и разные, но оба невероятно милые и харизматичные дети.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.