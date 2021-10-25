Домашний наряд: Лиза Галкина появилась на завтраке в замке в пудровом свитшоте с крылышками на плечах

Максим Галкин показал, что едят по утрам его с Аллой Пугачевой дети Гарри и Лиза.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза завоевали любовь поклонников с первого же появления на публике.

Понимая, как общественности нравится наблюдать за жизнью подрастающих наследников звездной пары, Максим Галкин довольно часто делится в микроблоге кадрами с участием Гарри и Лизы.

На этот раз телеведущий показал видео, которое он записал во время завтрака в столовой замка. Гарри и Лиза неторопливо поглощали хлопья с молоком, назвав их вкусной и полезной едой.

Сидящие за столом напротив друг друга, брат и сестра выглядели очень по-разному. Гарри Галкин – немного небрежно, Лиза Галкина – подчеркнуто аккуратно.

Гарри появился на завтраке взъерошенным и одетым в красную футболку. У Лизы волосы причесаны и заплетены в косу. На девочке красивый свитшот пудрового оттенка с крылышками на плечах.

Белокурая красавица вновь очаровала подписчиков своего папы Максима Галкина. Они признались, что и Гарри, и Лиза, хоть и разные, но оба невероятно милые и харизматичные дети.

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