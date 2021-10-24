«На ночь?»: Пугачева удивилась, застав, как ее сын Гарри с аппетитом жевал хлеб у телевизора

Все семейство провело вечер в гостиной за просмотром фильма.

В Storeis микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими домашними кадрами. Мало того, что поздним вечером в воскресенье двойняшки Гарри и Лиза смотрели кино в гостиной вместо того, чтобы пораньше лечь спать перед школой, так они еще устроили мини-перекус с хлебными крошками. Всю эту картину увидела и Алла Пугачева.

Она, к слову, отправлять малышей спать не стала. А даже наоборот, присоединилась к просмотру кино. За кадром был слышен голос Примадонны. Алла Борисовна удивилась, что ее сын Гарри лакомился хлебом перед сном. Кстати, мягкий ломтик братик Лизы ел без масла и красной икры. Мальчику не дали даже сыра с колбасой. Правда, налили свежий чай с лимоном.

«Как отказаться от хлеба? Я итак хлеб полезный ем! Без глютена и дрожжей!! И от него еще надо полностью отказаться??» — удивлялся Гарри. «Конечно!!» — пошутил Максим в беседе с сынишкой. «На ночь??» — удивилась Алла Пугачева, наблюдая за тем, как Гарри с аппетитом ел хлебушек. «Мама, ну зачем ты?? Он без дрожжей, полезный! Хлеб без дрождя!» — гордо подметил сын Максима. «Без дрождя??» — засмеялся шоумен.

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