«Вкуснятина с вкуснятиной»: Максим Галкин показал, что едят на завтрак близнецы Гарри и Лиза в столовой замка

Телеведущий Максим Галкин поделился бесценными семейными кадрами, на которых запечатлел сына и дочку за утренней трапезой.

Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой, несомненно, являются самыми популярными детьми нашей страны. Восьмилетние близнецы Гарри и Лиза уже давно завоевали любовь поклонников.

Пользователи Сети всегда с большим нетерпением ждут новых видео с участием своих обожаемых двойняшек. И Максим Галкин с большим удовольствием делится с публикой бесценными семейными кадрами.

На этот раз шоумен показал, как Лиза и Гарри завтракают в столовой замка. Брат и сестра сидят за столом напротив друг друга и с аппетитом уплетают вполне обычное блюдо, которое обожают все дети.

«Полезный завтрак. Хлопья с молоком», — комментирует за кадром Максим Галкин.

«Полезный и вкусный», — деловито уточнил Гарри.

«Рассказывай Гарик, у тебя с чем хлопья?» — обратился к сыну Максим Галкин.

«С медом», — ответил Гарри.

«А у вас?» – повернул камеру к дочери Максим Галкин.

«А у меня вкуснятина с вкуснятиной! – ответила Лиза. — Шоколадные… Ну, то есть внутри шоколад».

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