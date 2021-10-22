А Лиза-то вприсядку пошла! Никита Пресняков заехал к бабушке в Грязь и сыграл для двойняшек на укулеле

В одном из интервью сын Кристины Орбакайте признался, что двойняшки Гарри и Лиза даже не догадываются, кем он им приходится на самом деле.

На фан-страничке семьи Примадонны в Instagram появились памятные кадры, на которых старший сын Кристины Орбакайте развлекает малышню. Судя по всему, этот видеоролик был сделан в те дни, когда Никита Пресняков гостил у своей именитой бабушки в деревне Грязь. Там же отдыхала и его сестренка Клава.

Внук Аллы Борисовны взял в руки укулеле и сыграл для малышей. Лиза тут же пошла вприсядку, подтанцовывая под легкий мотив. Дочке Пугачевой очень понравилась такая музыкальная импровизация. Ну а поклонники Примадонны пришли в восторг от танцев Лизы.

«Ну что за прелестный ребенок?», «Лиза само очарование, вон как приплясывает», «Ой, не могу! Смехота, она еще и вприсядку пошла», «Сладкий малышок! Наша любимка», «Ну Лизок! Ну талантище», «Веселушка как мама Алла», «Музыкальный ребенок, что тут скажешь», «Лиза не устояла, в пляс пошла», «Просто ангелочек», — пишут фолловеры.

Ранее в одном из интервью внук Аллы Пугачевой признался, что двойняшки Гарри и Лиза даже не догадываются, кем он им приходится. И вообще, как уточнил Никита Пресняков, малыши часто путают его с братом Дени Байсаровым. Он постоянно бывает в деревне Грязь.

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