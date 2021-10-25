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«Груди в тарелку вываливаются»: Кошкина в очень тесном лифчике ошеломила видом обнаженной плоти

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» смутила поклонников своим сексуальным завтраком.

«Груди в тарелку вываливаются»: Кошкина в очень тесном лифчике ошеломила видом обнаженной плоти
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

Яна Кошкина похвасталась своим идеальным мальдивским утром. Актриса шоу «Однажды в России» полакомилась свежими круассанами. При этом поклонники теледивы не могли отвести глаз от пышных прелестей звездной брюнетки.

Кошкина игриво обнажила грудь в очень тесном лифчике от купальника. Бюст красотки едва не выпал прямо в тарелку. Это зрелище обескуражило фанатов актрисы. «Опа! Какие дыньки», «Шарики надувные или свои??», «Ауф! Груди в тарелку вываливаются», «Главное, чтобы булочки отложились в самых сдобных местах», «Лиф по швам трещит», «Бюстгальтер лопнет на таких арбузиках», — писали фолловеры.

Телеведущая Яна Кошкина
Яна Кошкина в тесном лифе от бикини едва не вывалила пышный бюст на тарелку за завтраком. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

«Доброе утро!! Давненько я булочки не трескала! Беру себя в руки! А то к концу отпуска ни одной фотки в купальнике выложить не смогу. Хотя, может сделать их заранее и не заморачиваться?» — пошутила Яна.

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