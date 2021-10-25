«Груди в тарелку вываливаются»: Кошкина в очень тесном лифчике ошеломила видом обнаженной плоти

Яна Кошкина похвасталась своим идеальным мальдивским утром. Актриса шоу «Однажды в России» полакомилась свежими круассанами. При этом поклонники теледивы не могли отвести глаз от пышных прелестей звездной брюнетки.

Кошкина игриво обнажила грудь в очень тесном лифчике от купальника. Бюст красотки едва не выпал прямо в тарелку. Это зрелище обескуражило фанатов актрисы. «Опа! Какие дыньки», «Шарики надувные или свои??», «Ауф! Груди в тарелку вываливаются», «Главное, чтобы булочки отложились в самых сдобных местах», «Лиф по швам трещит», «Бюстгальтер лопнет на таких арбузиках», — писали фолловеры.

«Доброе утро!! Давненько я булочки не трескала! Беру себя в руки! А то к концу отпуска ни одной фотки в купальнике выложить не смогу. Хотя, может сделать их заранее и не заморачиваться?» — пошутила Яна.

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