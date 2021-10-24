Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

«В долгожданный отпуск»: Яна Кошкина вместе с отцом собралась на отдых

Актриса показала, с ем больше всего любит путешествовать.

«В долгожданный отпуск»: Яна Кошкина вместе с отцом собралась на отдых
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official
Актриса Яна Кошкина разметила на личной странице в Instagram совместный снимок с родителем. Таким способом знаменитость рассказала о предстоящем отпуске с папой.
Яна показала кадры семейных посиделок с отцом. Актриса нежно обнимала папу за столиком в ресторане.

«Я снова с вами! Прямо сейчас улетаю в долгожданный отпуск с папой. Не знаю, чем это закончится, но обещаю снимать для вас все, что там будет происходить», – заявила Кошкина.

Яна Кошкина с отцом. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official
Яна Кошкина с отцом. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official

Поклонникам стало интересно, почему Яна предпочла компанию отца веселым тусовкам с подружками. Однако большинство поддержало Кошкину. Фолловеры похвалили Яну за то, что та уделяет внимание родителям.

«Очень хорошо, когда родители в добром здравии, и ты можешь побыть с ними и провести вместе отпуск!», «Молодец, умничка! Отцов надо беречь и любить!», «Правильно, в отпуск только с папочкой!», «Я рад за вас и за ваш отпуск! И за то, что с папой будете! Насладитесь, Яночка», – написали фанаты Яны в комментариях под фото.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

звездные родителироскошный отдыхсовместный отпускЯна Кошкина