«В долгожданный отпуск»: Яна Кошкина вместе с отцом собралась на отдых

Актриса Яна Кошкина разметила на личной странице в Instagram совместный снимок с родителем. Таким способом знаменитость рассказала о предстоящем отпуске с папой.

Яна показала кадры семейных посиделок с отцом. Актриса нежно обнимала папу за столиком в ресторане.

«Я снова с вами! Прямо сейчас улетаю в долгожданный отпуск с папой. Не знаю, чем это закончится, но обещаю снимать для вас все, что там будет происходить», – заявила Кошкина.

Поклонникам стало интересно, почему Яна предпочла компанию отца веселым тусовкам с подружками. Однако большинство поддержало Кошкину. Фолловеры похвалили Яну за то, что та уделяет внимание родителям.

«Очень хорошо, когда родители в добром здравии, и ты можешь побыть с ними и провести вместе отпуск!», «Молодец, умничка! Отцов надо беречь и любить!», «Правильно, в отпуск только с папочкой!», «Я рад за вас и за ваш отпуск! И за то, что с папой будете! Насладитесь, Яночка», – написали фанаты Яны в комментариях под фото.

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