С дредами и татуировкой на лице: исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко сменил имидж ради съемок в сериале

Музыкант и блогер Ваня Дмитриенко появится в новых сериях комедии «Родком» на СТС.

Восьмого ноября канал СТС начнет показывать второй сезон комедийного сериала «Родком».

В новых сериях к актерам, занятым в сериале, Виктору Хориняку, Ольге Лерман, Алине Алексеевой и другим присоединятся Ольга Кабо и автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко.

Блогер и музыкант сыграет парня одной из школьниц. Ради роли в сериале «Родком» Ваня Дмитриенко сменил имидж. В фильме он появится с дредами и татуировкой на щеке.

В одной из серий героиня Ольги Кабо по сценарию травмирует шею и руку. По иронии судьбы, актриса еще до съемок в «Родкоме» получила травмы на отдыхе, из-за чего пришлось корректировать сценарий.

По признанию Ольги Кабо, она уже давно мечтала сняться именно на СТС.

«Когда дочка была маленькой, в эфире шли сериалы «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки». И Таня переживала, что я не снимаюсь в проектах СТС. Сейчас дочери двадцать два, и я могу сказать, что наконец-то заняла свою нишу на ее любимом канале», — поделилась Ольга Кабо.

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