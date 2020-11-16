«Ненавижу всякие чаты»: звезда «Родкома» Екатерина Кузнецова – о съемках в сериале, хейтерах и ретроградном Меркурии

Актриса объяснила Teleprogramma.pro, почему важно научиться не списывать агрессию на ПМС, про ретроградный Меркурий и черную фазу белой Луны.

23 ноября на СТС стартует новый комедийный сериал «Родком». Это картина о суровом мужчине, которому пришлось подружиться с другими мамочками ради блага своего сына. Образцового отца сыграл звезда «Кухни» Виктор Хориняк, его надоедливую оппонентку — Ольга Лерман. Актриса Алина Алексеева перевоплотилась в веселую и наивную беременную мамочку, а Екатерина Кузнецова (официантка Саша из той же «Кухни») — в состоятельную мачеху школьника-подростка.

О том, как проходили съемки, зачем на площадке была коза и поливальная машина и что дает поход к психологу — обо всем этом актриса Екатерина Кузнецова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

— О чем сериал «Родительский комитет» и кто ваша героиня?

— Это история про школу, про мамочек, которые из разных слоев общества. Кто-то живет от зарплаты до зарплаты, кто-то занят вечным поиском мужчины, кто-то разбирается с детьми, проблемами. В целом, это детская история под соусом родителей.

Моя героиня, на первый взгляд, может показаться пафосной, легкомысленной, обеспеченной женщиной, которая катается на дорогой иномарке, носит хорошие вещи. Когда я прочитала роль, то хотела показать ее с позиции, что и обеспеченные люди могут быть максимально приземленными, добрыми и нормальными.

Ее зовут Даша, у нее, как у каждой героини сериала, своя драма.

— В интернете мало информации о вашей личной жизни. Скажите, у вас есть дети?

— Нет, у меня нет детей пока, зато есть крестники, даже два.

— А опыт родительницы и школьного чата напугал вас?

— Нет, не напугал. У меня внушительный опыт съемок с детьми. А по сценарию, сын Даши — это не ее родной ребенок, она мачеха.

Сын моего мужчины в лютом пубертатном периоде и это сложное время. Подростки неуправляемы, у них тысяча ответов на все. Но даже при всех этих сложностях жизнь интересна, выход всегда есть. Так что сериал можно даже назвать поучительным.

— Где снимали сериал? Какая была атмосфера на площадке?

— Снимали в одной из московских школ, попали в период каникул, но приходилось торопиться. На носу был ремонт, школу начинали готовить к началу учебного года.

Про коллег и атмосферу на площадке можно говорить очень долго. В процессе съемок у нас немного менялся коллектив, но оставался чисто женским. Обычно женщины встречаются и начинается: я более звездная, я самая красивая. А у нас получился такой курятник, я так его называю, все вместе собирались, встречались за едой, весело болтали, никакой злобы. Так что это любовь с первой пилотной серии.

— Расскажите какие-то позитивные истории со съемок, что осталось за кадром?

— Это самый страшный вопрос. Я всегда теряюсь и не могу вспомнить, что происходило. Мы импровизировали в плане физических действий, а вот свои слова вставлять не позволялось. Нужно было придерживаться сценария.

— Какая сцена была самой сложной для вас?

— Моя героиня поехала в деревню, по сценарию был дождь, и он был на самом деле, а потом закончился. Вызвали поливальную машину и нас купали холодной водой, это просто ад. У воды был какой-то запах, даже грим разъело.

Самой козы в кадре не было, ее подсняли раньше. Так что ей повезло.

— Обычно взрослый человек, попадая в школьные стены, сразу переносится в детство. У вас тоже так было?

— Да. Удивительно, но как только зашла в здание, сразу узнала этот особый школьный запах. Непонятно с чем это связано, может спортзал, или стены или книги. Неописуемый, но такой родной, из детства. При этом ностальгии по школе у меня нет.

— А у вас от школы остались положительные воспоминания или нет?

— Не могу сказать, что я скучаю по школе. Я просто понимала, что надо учиться и надо хорошо закончить школу. При этом я была хулиганистой девочкой, но училась хорошо. Даже, прогуливая уроки, я осознавала, что мне дороже будет. Замучаешься переписывать потом задания.

Мне легко давалась литература, а вот математика просто ноль. Я мечтала, что буду певицей, выходить на сцену где-нибудь в Италии, а всеми моими финансовыми делами будет заниматься специально обученный человек.

Если говорить о скуке, то я с большей теплотой я вспоминаю институтские времена. Они были более веселые и свободные.

— Сегодня чаты есть везде, по поводу и без. Как вы обноситесь к такому способу коммуникации?

— Я ненавижу всякие чаты, долгие переписки вокруг да около. Все должно быть функционально: проблема — варианты — решение. Состоялось мероприятие, удалили чат. Не понимаю зачем держать чаты на сто разных событий, когда они уже прошли. Я человек занятой, вошла в кадр, вышла, уже успели 300 сообщений прислать.

Что они там обсуждают, зачем? У меня нет сил и желания это читать, тем более обычно ничего важного там не происходит. Так что меня раздражает, никак смысловой нагрузки там нет.

Наверное, родительский чат, касающийся моего ребенка, я буду терпеть. Но строго по делу, про учебу, оценки. А когда мамочки просто общаются в чате но пустом — в этом точно не принимаю участие. Я за живые контакты, давайте встречаться, пить кофе, разговаривать.

— Со склочниками и скандалистами сталкивались в чатах в соцсетях?

— Бывают и такие, но я человек конкретный. Если мне что-то не нравится, то я просто блокирую – это касательно соцсетей. Если говорим про сайты с оценками моей работы, где могут появиться негативные отзывы, то я вряд ли вступлю в диалог. Я прохожу мимо таких полемик, за редким исключением, когда отвратительное настроение и хочется на кого-то напасть. Но я стараюсь не вникать, так как давно поняла: всем нравиться невозможно.

— На ваш взгляд, почему родители (приличные люди, не маргиналы, не асоциалы) превращаются в дикарей и склочников в родительских чатах?

— Дело не в чатах. Это какая-то распущенность, необразованность. Сегодня слишком много зла: компьютерные игры, где всех убивают, фильмы про насилие, пропаганда жестокости, все это делает свое дело. Мы помним страшные истории, когда дети, наигравшись в стрелялки берут оружие и стреляют в окружающих.

Часто людей просто доводят до точки кипения. Сегодня время суеты, стресса, нервная система расшатана, но не многие отдают себе в этом отчет. Если бы мне раньше сказали, что нужно ходить к психологу, я бы ответила презрением. А сегодня понимаю — надо работать над собой, своей агрессией, разбираться в проблемах.

— Получается, у вас тоже есть психолог?

— С недавних пор, да. Прошла одно занятие, буду ходить дальше. это своего рода инвестиция в себя, в свое психологическое здоровье, ведь у психологически здорового человека больше шансов на счастливую и спокойную жизнь.

Все мы люди, у каждого есть ситуации, которые просто взрывают, я, например, в гневе страшна, теперь учусь себя контролировать, чтобы не списывать на ПМС, Ретроградный Меркурий и черную фазу белой Луны.

— Екатерина, а что сейчас происходит сейчас в вашей личной жизни?

— Я была замужем за Евгением Прониным (актер, звезда фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». — Прим. ред.), 8 лет мы были вместе, потом разошлись, но смогли сохранить нормальные человеческие отношения. Без грязи и взаимных упреков. А сейчас у меня новый мужчина, мы встречаемся больше пяти лет. Он не из актерской среды, занимается туризмом и музыкой.

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