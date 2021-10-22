Ваня Дмитриенко выпустил песню-саундтрек к сериалу «Струны»

22 октября автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко выпустил новый сингл «Вечно молодым», который стал заглавным саундтреком к сериалу «Струны». Юный артист (на днях ему исполнится только 16 лет) попробовал себя в более взрослом амплуа: в новом треке он пытается оценить свое прошлое как парень, у которого есть некоторый жизненный опыт.

Песня уже доступна на всех цифровых площадках, а 2 ноября на нее выйдет клип.

А сам сериал «Струны» появится на «КиноПоиске» 28 октября. Это музыкальная драма о четырех молодых виолончелистах и их преподавателе. Педагог, которого сыграл Артем Ткаченко, разрушил свою успешную музыкальную карьеру за рубежом и вернулся в Москву. Чтобы не опуститься на дно, он начинает готовить четырех студентов к покорению вершин искусства. Если, конечно, не опустит их до своего уровня…

Студентов-виолончелистов в сериале сыграли молодые актеры Олег Отс («Подольские курсанты»), Алина Рачковская, Федор Левин и Ева Инденбаум. В проекте также снялись Светлана Тома («Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь») и Елена Сафонова («Зимняя вишня», «Женская собственность», «С чего начинается Родина»).

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