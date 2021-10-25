«Мы только шапочно знакомы»: Катерина Шпица высказалась о приписываемом ей романе с Павлом Прилучным

Актриса Катерина Шпица возмущена тем, что паблики постоянно ищут сходство ее сына с Павлом Прилучным.

Звезда театра и кино Катерина Шпица воспитывает девятилетнего сына Германа от первого брака. Отец мальчика каскадер Константин Адаев.

Впрочем, периодически в Сети во всевозможных пабликах появляются сообщения о том, что наследник Катерины Шпицы вполне может являться сыном актера Павла Прилучного. Такие новости возмущают актрису до глубины души.

В интервью Teleprogramma.pro Катерина Шпица призналась, что ей все равно, что пишут о ней, но когда это касается ребенка, здесь она непримирима.

«Это очень цинично и жестоко по отношению к детям. Психика у всех разная. И когда дети находят о родителях такие новости, то неизвестно, как они это воспримут. Успеешь ты ребенку объяснить что-то или нет», — высказалась Катерина Шпица.

Актрису удивляет и скорость возникновения домыслов. Она искренне не понимает, почему ей начали приписывать отношения с Павлом Прилучным, которого она видела несколько раз в жизни.

«В некоторых пабликах начали искать сходство моего ребенка с Павлом Прилучным и пытаться приписать мне роман с Павлом, хотя мы только шапочно знакомы и несколько раз виделись на каких-то мероприятиях. И однажды большой компанией съездили в пресс-тур в поместье для рекламы одного бренда», — поделилась Катерина Шпица с Teleprogramma.pro.

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