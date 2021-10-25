Время нежности: Екатерина Шпица в костюме кролика трогательно прилегал к сыну на колени

Актриса Екатерина Шпица поделилась в микроблоге трогательным кадром. Звезда сериала «Топи» в костюме кролика прилегла на коленки к своему девятилетнему сынишке Герману, который гладил маму по голове, и вместе они слушали аудиосказку.

Оказалось, что мама проводила сына к бабушке на каникулы. Но не успел он уехать, как она уже заскучала по нему.

«Эх, кто будет мне теперь аудиосказки ставить! Муж в командировке. Так что остался кролик в норке один», — взгрустнула звезда. Но тут же взбодрилась: «Несколько дней до дня рождения. Займусь тем, что перетряхну мысли и вещи. Для меня бывает очень полезным побыть в одиночестве. Так что не буду грустить- займусь накопившимися делами».

Напомним, что сына Германа Екатерина Шпица родила в браке с актером Константином Адаевым. Они развелись вскоре после рождения наследника. Сейчас красотка замужем за бизнесменом Русланом Пановым, с которым сыграла свадьбу в феврале этого года.

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