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«Нет печати порока»: Александр Васильев поставил Катерину Шпицу в пример другим актрисам

Историк моды высоко оценил гардероб звезды кино.

«Нет печати порока»: Александр Васильев поставил Катерину Шпицу в пример другим актрисам
Екатерина Шпица часто блистает нарядами на кинофестивалях. Фото: Global Look Press

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сделал обзор нарядов актрисы Катерины Шпицы и пришел к выводу, что 35-летняя артистка одевается просто шикарно.

«Гардероб у нее обширнейший, огромный, по уровню ее нарядов создается впечатление, что она — одна из ведущих, если не главная звезда российского кинематографа. Катя — пример для многих других актрис, как серьезно надо относиться к своему гардеробу», — говорит историк моды.

Он отметил, что, несмотря на стремление открываться (голая спина, глубокое декольте, мини), Катерина никогда не выглядит вульгарно. В этом ей помогают стройная фигура, небольшая грудь и общая миниатюрность. Еще одна яркая черта актрисы — ее оригинальное, обаятельное лицо.

«Шпица носит то, что ей идет и никогда не переходит черты вульгарности. Она одета элегантно, на ее образах нет печати порока — послания мужчинам «возьмите меня», — подчеркнул Васильев в колонке на портале 7days.

Екатерина Шпица
Да уж, открываться актриса явно не стесняется. Фото: Global Look Press

Знаток стиля в положительном ключе отметил, что маникюр актрисы никогда не бросается в глаза. Также она не привлекает к себе внимание излишним макияжем, накладными ногтями, избытком украшений и блестящими сумочками. При этом она выглядит, как принцесса или утонченная западная актриса.

Васильев похвалил стилиста звезды и поставил ее в пример другим российским артисткам.

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Александр ВасильевЕкатерина ШпицаЗвездный стильмодный гардероб