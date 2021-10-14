«Нет печати порока»: Александр Васильев поставил Катерину Шпицу в пример другим актрисам

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сделал обзор нарядов актрисы Катерины Шпицы и пришел к выводу, что 35-летняя артистка одевается просто шикарно.

«Гардероб у нее обширнейший, огромный, по уровню ее нарядов создается впечатление, что она — одна из ведущих, если не главная звезда российского кинематографа. Катя — пример для многих других актрис, как серьезно надо относиться к своему гардеробу», — говорит историк моды.

Он отметил, что, несмотря на стремление открываться (голая спина, глубокое декольте, мини), Катерина никогда не выглядит вульгарно. В этом ей помогают стройная фигура, небольшая грудь и общая миниатюрность. Еще одна яркая черта актрисы — ее оригинальное, обаятельное лицо.

«Шпица носит то, что ей идет и никогда не переходит черты вульгарности. Она одета элегантно, на ее образах нет печати порока — послания мужчинам «возьмите меня», — подчеркнул Васильев в колонке на портале 7days.

Знаток стиля в положительном ключе отметил, что маникюр актрисы никогда не бросается в глаза. Также она не привлекает к себе внимание излишним макияжем, накладными ногтями, избытком украшений и блестящими сумочками. При этом она выглядит, как принцесса или утонченная западная актриса.

Васильев похвалил стилиста звезды и поставил ее в пример другим российским артисткам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.