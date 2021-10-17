Принца Гарри и Меган Маркл призвали отказаться от титулов

Герцоги Сассекские уехали жить в США еще в прошлом году.

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. В январе 2021-го пара подтвердила свое решение, направив в Букингемский дворец соответствующее письмо. При всем этом королевские титулы они сохранили.

Генеральный директор британской политической организации Republic Грэм Смит призвал Сассекских отказаться от всех своих титулов.

«Они были даны для того, чтобы теоретически выполнять королевские обязанности на благо страны, но сейчас Меган и Гарри этого не делают. Я думаю, что им следовало бы просто отказаться от титулов», — цитирует Express Смита.

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Напомним, ранее стало известно, что Сассекские могут стать самым дорогим личным брендом.

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