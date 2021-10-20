Тайная церемония: Меган Маркл и принц Гарри уже покрестили дочь

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз в начале лета. Экс-актриса родила дочь 4 июня в больнице Санта-Барбары. Девочку назвали Лилибет Диана. Ранее герцоги Сассекские планировали крестить ее в Лондоне, на глазах у королевы. Хотя принц Уильям заявил, что это плохая идея.

Королевский эксперт Рассел Майерс утверждает, что крещение уже состоялось в США. Объявят об этом герцоги Сассекские чуть позже.

«Будет интересно взглянуть на фотографии процесса, который прошел в США», — цитирует Express Майерса.

Добавим, на прошлой неделе представитель герцогов Сассекских заявил, что планы по поводу крещения Лилибет все еще дорабатываются.

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