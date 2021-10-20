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«Все ради денег»: отец Меган Маркл рассказал, зачем принц Гарри пишет мемуары

Книга герцога Сассекского выйдет в свет в конце 2022 года.

«Все ради денег»: отец Меган Маркл рассказал, зачем принц Гарри пишет мемуары
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Летом стало известно, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Уже осенью он передаст рукопись в издательство, которое заплатило солидный гонорар – 20 млн долларов. Книга выйдет в свет в конце 2022 года.

Отец Меган Маркл — Томас Маркл — раскритиковал работу зятя.

Томас Маркл
Томас Маркл. Фото: Global Look Press

«Это нелепая идея. Ничего кроме жестокости и оскорбления королевы там не будет. Все, что они делают — это все ради денег», — цитирует Томаса Insider.

Напомним, ранее стало известно, что британцы просят Меган и Гарри отказаться от всех королевских титулов, которыми они пользуются даже после того, как решили прекратить исполнять королевские обязанности и уехали жить в США.

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