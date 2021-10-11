«Он умирает»: Васильева заявила, что Ефремову в колонии грозит опасность

Татьяна Васильева на шоу НТВ «Звезды сошлись» заявила об опасности, которая угрожает Михаилу Ефремову в колонии. Актриса считает, что его нужно срочно освобождать.

«Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене? Что его нигде нет? Понятно, что человек погиб. Но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает», — сказала Васильева.

Как выяснилось в эфире, прошение о помиловании брата вместе с адвокатами собирается подать его сестра Анастасия.

Михаил Ефремов в последнее время стал жаловаться на плохое самочувствие и высказывать желание перевестись в колонию-поселение в связи с этим.

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