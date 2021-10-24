Папа выйдет – не узнает: дочь заключенного Михаила Ефремова устроила смелую фотосессию

Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в белгородской колонии. Тем временем его пятая жена Софья Кругликова трудится на двух работах, чтобы прокормить троих детей. На днях младшая дочь актера, 16-летняя Вера, решила попробовать себя в качестве модели. Снимками поделилась в своем инстаграм.

На снимках Вера предстала в самых разных образах. Фанаты уверены, что когда Михаил Олегович выйдет из тюрьмы, он не узнает повзрослевшую девушку. К слову, на тот момент ей будет 22 года, так как недавно кассационный суд отказал актеру в смягчении наказания.

«Огонь!», — прокомментировал фото брат Веры Никита Ефремов.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы прошлым летом. Осенью его взяли под стражу. Суд приговорил его к семи годам заключения свободы.

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