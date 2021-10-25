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Обнажила плечи: Джоли в силуэтном серебристом платье покрасовалась на красной дорожке

Актриса приехала на Римский кинофестиваль.

Обнажила плечи: Джоли в силуэтном серебристом платье покрасовалась на красной дорожке
Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Анджелина Джоли приехала на 16-й Римский кинофестиваль и стала его главной звездой. Актриса представила свою новую работу – фильм «Вечные», а на премьеру пришла вместе с дочками — 15-летней Шайло и 16-летней Захарой.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

На красной дорожке 46-летняя Анджелина красовалась в смелом серебристом платье без бретелек. Фасон наряда не только обнажил хрупкие плечи звезды, но и подчеркнул изящную фигуру. Образ она дополнила массивными серьгами.

Добавим, что фильм «Вечные» создан по мотивам комиксов Marvel. Вечные — это бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами. Она тайно живёт на Земле более семи тысяч лет.

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