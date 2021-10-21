Открыта для любви: Анджелина Джоли встречается с несколькими мужчинами одновременно

Одна из самых красивых пар Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016-м году. После этого актриса уверяла, что ей не до романов. Она решила посвятить себя воспитанию детей. Однако теперь все изменилось.
На прошлой неделе папарацци сфотографировали ее в Беверли-Хиллз вместе с бывшим мужем, актером Джонни Ли Миллером. А еще пару недель назад 46-летняя звезда отправилась на романтический ужин вместе с темнокожим рэпером The Weeknd.
«Анджелина сейчас так весело проводит время, она просто наверстывает упущенное. Она действительно наслаждается этими встречами. Ее друзья давно не видели ее такой возбужденной и энергичной», — сообщил источник, близкий к звезде Us Weekly.
Напомним, Брэд Питт успел завести роман еще раньше. Прошлым летом актер наслаждался обществом немецкой модели Николь Потуральски. Правда, их роман продлился всего несколько месяцев.
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