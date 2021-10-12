В «Вечных» от Marvel Анджелина Джоли сыграла слабоумную героиню

Стали известны новые подробности роли Анджелины Джоли в предстоящем кинокомиксе Marvel «Вечные». Ранее актриса призналась, что согласилась сыграть маленькую роль супергероини, потому что в этом фильме она смогла стать частью большой интернациональной семьи. А теперь выяснилось, что у персонажа звезды еще имеются и признаки слабоумия.

Недавно продюсер картины Нейт Мур провел «круглый стол» с журналистами и поведал, что у вечной Тены (героини Джоли) еще в комиксах наблюдается потеря памяти, которая объясняется тем, что она живет уже семья тысячелетий, и даже мозг суперсущества не способен вместить в себя столько воспоминаний.

«Это версия слабоумия. Из-за количества воспоминаний, которые у них есть, они (вечные. — Прим. авт.) теряются в собственном сознании. Поэтому она начинает забывать, что с ней произошло. Поэтому на протяжении всего фильма Гильгамеш становится ее защитником, — цитирует Мура издание Screen Rant. — И когда мы находим их в наши дни, они живут вдали от всех, в хижине в Австралии, потому что она слишком опасна, чтобы находиться рядом с людьми. Поэтому для Анджелины это забавная арка».

«Вечные» выйдут в кино 4 ноября. В блокбастере также снялись Ричард Мэдден, Кит Харингтон и Сальма Хайек.

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