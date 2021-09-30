Анджелину Джоли заметили в компании нового незнакомца

Уже давно друзья и поклонники не видели звезду такой счастливой. «Она даже похорошела», — хором заявляют они. Виновником таких приятных перемен с Джоли стал певец, известный публике под псевдонимом Weeknd, Эйбел Тесфайе.

Влюбленные вместе — с начала лета, по крайней мере, так считают их фанаты, именно тогда они были замечены в компании друг друга в одном из ресторанов. Это был, наверное, первый случай за долгое время, когда актрису увидели наедине с мужчиной. И вот опять! И снова за ужином.

Посетители заведения уверяют, что Анджелина и Weeknd откровенно флиртовали друг с другом, а потом вместе уехали на машине певца, пишет издание Page Six.

Фанатом остается порадоваться за любимицу, которая погрязла в затянувшихся разборках с Брэдом Питтом. Бывшие супруги, оформившие развод в 2019 году, никак не могут договориться об опеке над биологическими и приемными детьми, то Питт выигрывает дело, то Джоли.

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