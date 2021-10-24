«Правда известна»: Ольга Кормухина высказалась об убийстве Игоря Талькова во время программы «Секрет на миллион»

Ольга Кормухина во время программы «Секрет на миллион» заявила о том, что следствие подошло очень близко к тому, чтобы раскрыть одно из самых загадочных убийств в истории российского шоу-бизнеса.

Речь об убийстве известного музыканта Игоря Талькова во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Я была на этом концерте, — поделилась Ольга Кормухина. — Я попросила машину, чтобы съездить в Исаакиевский собор, это мое место силы, я всегда посещаю его, когда бываю в Санкт-Петербурге. В соборе у меня вдруг хлынули слезы. Я рыдала. Ощущение невообразимого горя накрыло меня с головой. Было такое чувство, что умер кто-то близкий. А когда я вернулась в «Юбилейный», там уже все случилось. Я видела эти следы крови. Сейчас же возобновили дело. Вы знаете? Следователь провел все экспертизы, и правда на самом деле известна».

Напомним, известный поэт и музыкант Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года, ему было 34 года. Имя убийцы до сих пор не названо.

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