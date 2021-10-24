«Я врезала ему за дело»: Ольга Кормухина подняла руку на оклеветавшего ее Филиппа Киркорова

Рок-певица Ольга Кормухина призналась, что готова объявить войну всем, кто говорит неправду, даже самому поп-королю.

Во время программы «Секрет на миллион» ее гостья, рок-певица Ольга Кормухина рассказала о том, как однажды подняла руку на самого поп-короля, Филиппа Киркорова.

«Я врезала ему за дело, — сказала Ольга Кормухина. — Филипп Киркоров нелицеприятно говорил обо мне. И говорил неправду. Если бы правду, я бы по-другому отреагировала. Но своей ложью и тем, что он говорил грязь, он создал мне огромную проблему в жизни. Он и его директор не стеснялись в выражениях».

Однажды Ольга Кормухина даже стала свидетелем того, как поп-король вместе со своим директором перемывали ей косточки.

«Я только вполоборота повернулась, и он заткнулся. Олег Непомняший сказал про меня: «Да, она талантлива. Но характер!» — поделилась Ольга Кормухина. – Но я же не виновата, что он у меня есть!»

Напомним, во время «Секрета на миллион», Ольга Кормухина рассказала еще и о своей дружбе с Аллой Пугачевой.

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