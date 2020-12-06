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«Игорь сказал мне, что успею»: Владимир Левкин вспомнил о последней встрече с Тальковым

Музыканты были друзьями.

«Игорь сказал мне, что успею»: Владимир Левкин вспомнил о последней встрече с Тальковым
Владимир Левкин. Фото: Global Look Press

Третий выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ был посвящен безвременно ушедшим певцам. Песню своего друга Игоря Талькова, погибшего в 1991 году во время концерта в Санкт-Петербурге, исполнил участник проекта экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.

Перед выступлением музыкант посетил могилу погибшего друга и вспомнил о последнем разговоре с ним.

«Мы пошли в ресторан, посидели, поговорили о музыке, что-то вспоминали. На правах пригласившего я хотел расплатиться. Но Игорь мне не дал. Сказал: успеешь», — поделился Владимир Левкин.

Но он не успел… Вспоминая последний разговор с Игорем Тальковым, Владимир Левкин признался, что ему невероятно трудно браться за песни друга, ведь в памяти его неповторимая, авторская интонация. А с ней — боль от того, что его больше нет.

Владимир Левкин на могиле Игоря Талькова
Владимир Левкин перед выступлением посетил могилу Игоря Талькова. Фото: кадр программы «Суперстар! Возвращение»

Владимир Левкин со сцены исполнил песню Игоря Талькова «Летний дождь». Жюри показалось, что вокалист не совсем справился со своей задачей.

«Я не хотел, чтобы меня сравнивали с Игорем. В этой песне была моя память о нем и о том, как однажды он мне сказал: «Не торопись. Успеешь», — сказал Владимир Левкин.

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google новостиВладимир ЛевкинИгорь ТальковШоу "Суперстар. Возвращение"