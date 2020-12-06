«Игорь сказал мне, что успею»: Владимир Левкин вспомнил о последней встрече с Тальковым

Третий выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ был посвящен безвременно ушедшим певцам. Песню своего друга Игоря Талькова, погибшего в 1991 году во время концерта в Санкт-Петербурге, исполнил участник проекта экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.
Перед выступлением музыкант посетил могилу погибшего друга и вспомнил о последнем разговоре с ним.
«Мы пошли в ресторан, посидели, поговорили о музыке, что-то вспоминали. На правах пригласившего я хотел расплатиться. Но Игорь мне не дал. Сказал: успеешь», — поделился Владимир Левкин.
Но он не успел… Вспоминая последний разговор с Игорем Тальковым, Владимир Левкин признался, что ему невероятно трудно браться за песни друга, ведь в памяти его неповторимая, авторская интонация. А с ней — боль от того, что его больше нет.
Владимир Левкин со сцены исполнил песню Игоря Талькова «Летний дождь». Жюри показалось, что вокалист не совсем справился со своей задачей.
«Я не хотел, чтобы меня сравнивали с Игорем. В этой песне была моя память о нем и о том, как однажды он мне сказал: «Не торопись. Успеешь», — сказал Владимир Левкин.
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