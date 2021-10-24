«Появилась настойчивая мысль: позвони Алле»: Кормухина раскрыла детали своего последнего разговора с Пугачевой

Две популярных вокалистки Ольга Кормухина и Алла Пугачева в свое время были очень дружны. Ольга Кормухина призналась, что всегда ощущала непреодолимую тягу Примадонны к ней.
Алла Пугачева привозила подруге подарки с гастролей из Великобритании и Америки.
Разлад случился, когда Ольга Кормухина приняла решение уйти из коллектива Аллы Пугачевой в самостоятельное плавание. По словам рок-певицы, Алла Борисовна тогда на нее обиделась.
Но полностью две звезды свои отношения не разорвали. В программе «Секрет на миллион» Ольга Кормухина вспомнила о своем последнем разговоре с Аллой Пугачевой. Словно почувствовав неладное, Кормухина набрала номер телефона Пугачевой.
«Была ситуация, когда у меня появилась настойчивая мысль: «Позвони Алле». И я позвонила, спрашиваю: «Все хорошо?». А она в ответ: «У меня операция была», — поделилась Ольга Кормухина.
«На сердце?» — уточнила ведущая программы Лера Кудрявцева.
«Нет. Что-то с ногой у нее тогда было», — ответила Ольга Кормухина.
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