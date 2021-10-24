«Она очень любила дарить»: Ольга Кормухина рассказала о дорогом подарке, который Алла Пугачева привезла ей из Лондона

«Русская Тина Тернер», рок-певица Ольга Кормухина стала гостьей очередного выпуска программы «Секрет на миллион».

В ней, в частности, вокалистка рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой. Примадонна очень ценила Ольгу Кормухину не только за талант, но и за редкую в шоу-бизнесе способность говорить правду.

«У меня сложилось свое ощущение от нее очень теплое и очень хорошее. У нас было притяжение, безусловно. И я чувствую эту тягу», — рассказала об Алле Пугачевой Ольга Кормухина.

Она вспомнила также о дорогом подарке Примадонны, который та привезла ей из Лондона. Ольга Кормухина в тот момент купила в новую квартиру «стенку» и сервиз «Мадонна», в котором не хватало маленькой детали. Алла Пугачева об этом знала и сумела удивить свою подругу.

«Она подарила мне фарфоровую корзиночку, — поделилась Ольга Кормухина. – Алла Пугачева очень любила делать подарки. Правда, не всегда они были удачные».

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