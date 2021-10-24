В оттенке миндального молока: Пугачева в тюлевой юбке в пол вышла на променад с другом

Алла Пугачева отметилась на прогулке с дизайнером одежды Игорем Гуляевым. Модельер лично консультирует Примадонну по выбору нарядов, хотя признается, что Примадонна прежде всего полагается на свой собственный вкус.

больше по теме Вся в белом и с веером: Аллу Пугачеву запечатлели с Александрой Захаровой на светском рауте Дочь культового режиссера показала поклонникам архивную фотографию.

Алла Пугачева вышла на променад по центру Москвы в тотальном наряде оттенка миндального молока. Она примерила куртку-дубленку, водолазку в актуальный рубчик, меховые лоферы и легкую тюлевую юбку.

Как рассказывала ранее Эвелина Хромченко, сейчас модно выстраивать луки в единстве и борьбе противоположностей. Соединение тяжелой верхней одежды и летящего низа – как раз тот самый вариант.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.