«Это глупость»: Ольга Кормухина высказалась о конкуренции с Аллой Пугачевой

Рок-певица Ольга Кормухина рассказала о своих отношениях с Примадонной.

Певица Ольга Кормухина, которую называют «русской Тиной Тернер» стала гостьей нового выпуска передачи телеканала НТВ «Секрет на миллион».

Разговор со своей визави ведущая программы Лера Кудрявцева начала с разговора об Алле Пугачевой. Певицы в свое время очень дружили.

«Не считала и не считаю Аллу Пугачеву своей конкуренткой. Это глупость. Мы очень разные, работаем, работали в разных стилях», — отметила Ольга Кормухина.

Она вспомнила о своей первой встрече с Аллой Пугачевой на одном из концертов. Примадонна вышла на сцену под аплодисменты и начала говорить. В какой-то момент в зал вошла Ольга Кормухина.

«Я захожу на словах Аллы Пугачевой: «Я приехала сюда специально, чтобы услышать самую талантливую певицу в нашей стране — Ольгу Кормухину». Я про себя подумала: «Да, ладно!» и не полезла тогда знакомиться с Пугачевой», — поделилась Ольга Кормухина.

Их знакомство состоялось, когда Ольга Кормухина со своим продюсером приехала домой к Алле Пугачевой договариваться об участии в «Рождественских встречах».

«Хорошо помню запах ее волос. Она только что приехала от парикмахера, с новой «химией». Такая классная», — вспомнила Ольга Кормухина.

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