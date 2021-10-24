Пугачева глазами подруги: Ольга Кормухина расскажет о своей дружбе с Примадонной

24 октября певица Ольга Кормухина появится в передаче «Секрет на миллион» на НТВ. 61-летняя артистка расскажет Лере Кудрявцевой, почему стала певчей в храме, и за что ее на эстраде прозвали кувалдой. Однако самым интересным откровением, пожалуй, станет дружба звезды с Аллой Пугачевой.

Кормухина призналась, что они с Примадонной были близкими подругами. Она рассказала, какая из себя Алла Борисовна, когда рядом нет ее свиты и поклонников, а также прокомментировала слухи о том, что главная российская звезда лихо устраняла со сцены своих конкуренток.

Также зрители узнают, за что другие артисты (в том числе и Филипп Киркоров) побаиваются Кормухину, почему она поссорилась с Азизой и за что певица не может простить Стаса Намина. Ольга Борисовна всегда была известна, как честный человек и бесхитростный. Какой же ее секрет может стоить миллион рублей?

Не пропустите шоу «Секрет на миллион» — 24 октября в 14:00 на канале НТВ.

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