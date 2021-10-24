«Больше нечем заинтересовать?»: Летучая в слишком тесных трусиках магнетически сверкнула «запретной зоной»

Елена Летучая в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, где примеряет самые смелые пляжные наряды.

Елена Летучая отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда выложила далеко не один пост в Instagram в откровенных пляжных нарядах.

Особенно впечатляюще она выглядит в миниатюрном бикини, которое либо мало звезде, либо подобрано специально, чтобы магнетически разжигать огонь у публики. И, похоже, ведущей это сделать удалось. На одном из снимков с островов, Елена Летучая не только чуть ли не теряет объемную грудь из лифчика, но и сверкает «запретной зоной» в крошечных трусиках.

«По Вашей фигуре никакого «Ревиззорро» не надо. Отличная Вы», «Каждый день только фото в трусах. Больше нечем заинтересовать народ?», «Елена, как Вам удается держать себя в форме? Выглядите прекрасно!», «Купальник для вашего возраста не подходит (видела такой у молодых девчонок, блогеров). Вам надо уже что-то поскромнее», — прокомментировал снимок фолловеры Летучей.

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