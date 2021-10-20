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18+: Валя Карнавал разделила свою «запретную зону» пополам, натянув трусики на тесемках выше талии

Молодая тиктокерша сняла секси-ролик в Дубае для своих поклонников.

18+: Валя Карнавал разделила свою «запретную зону» пополам, натянув трусики на тесемках выше талии
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

19-летняя блогерша Валя Карнавал волнует публику из Дубая, куда она улетела отдыхать вместе с подругой. Вот только знойная брюнетка или немного ошиблась с размером купальников, или намеренно купила слишком маленькие экземпляры, чтобы максимально сексуально показать свои выдающиеся формы.

Валя уже засветилась в бикини с лифом, который не смог скрыть ее бюста. Грудь проглядывала со всех сторон бюстгальтера, лишь символически выполняя роль одежды.

Другой экземпляр купальника, голубой, оказался не менее ошеломляющим. Трусики, состоящие из маленькой тряпицы с тесемками, тоже весьма условно ложились на «запретную зону». При этом Валя Карнавал решила усилить эффект, натянув их выше талии и разделив ее пополам.

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