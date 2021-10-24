«Цвет очень моден»: Подольская отметилась на ТВ в мерцающем платье оттенка «шокинг»

Наталья Подольская приняла участие в проекте телеканала «Россия 1» «Дуэты». Напомним, во время шоу на сцене встречаются два артиста и вместе поют песню, однако их разделяет зеркальная стена. Музыканты до последнего не знают, кто им составляет пару в исполнении, поскольку изначально их голоса друг для друга изменены.

Подольская облачилась для шоу в шелковое платье в пол силуэтного кроя с воротником стойкой, удлиненными рукавами и разрезом. Изюминкой образа стали бант сбоку и яркий оттенок наряда. Цвет фуксии или тон «шокинг» ранее рекомендовала в этом сезоне Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

«Этот цвет действительно очень моден, но он может дискредитировать», — предостерегла ведущая.

По мнению стилиста, оттенок «шокинг» не идет нежным блондинкам зрелого возраста. Лучше всего он смотрится на жгучих брюнетках.

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